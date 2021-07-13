У МВС Грузії припустили, що загиблий після побиття на ЛГБТ-акції телеоператор міг померти через передозування наркотиками

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що жорстоко побитий під час акції ЛГБТ телеоператор Лексо Лашкарава помер від передозування наркотиками.

Про це заявив на брифінгу директор департаменту кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе, пише Интерфакс.

Після смерті Лашкарави у центрі Тбілісі почалися масові антиурядові протести з вимогою відставки прем’єра та міністра внутрішніх справ.

«На підставі попереднього висновку експертів, причиною смерті Лашкарави могло стати передозування наркотиками», — заявив він.

За словами правоохоронця, усі пересування містом Лашкарави зафіксовані на камерах відеоспостереження. Але його заяви протестувальники перед будівлею парламенту зустріли свистом. Учасники акції вважають, що дані експертизи сфальсифіковані.