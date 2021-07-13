В МВД Грузии предположили, что погибший после избиения на ЛГБТ-акции телеоператор мог умереть из-за передозировки наркотиками

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что жестоко избитый во время акции ЛГБТ телеоператор Лексо Лашкарава умер от передозировки наркотиками.

Об этом заявил на брифинге директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе, пишет Интерфакс.

После смерти Лашкаравы в центре Тбилиси начались массовые антиправительственные протесты с требованием отставки премьера и министра внутренних дел.

«На основании предварительного заключения экспертов, причиной смерти Лашкаравы могла стать передозировка наркотиками», — заявил он.

По словам правоохранителя, все передвижения по городу Лашкаравы зафиксированы на камерах видеонаблюдения. Но его заявления протестующие перед зданием парламента встретили свистом. Участники акции считают, что данные экспертизы сфальсифицированы.