В Грузии четыре телеканала прекратили вещание на сутки. Они требуют отставки премьера

В Грузии четыре частных телеканала прекратили вещание на сутки. Они требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.

Об этом пишет «Радио Свобода».

С такой акцией выступили телеканалы «Мтаваров», «Пирвели», «Формула» и «Кавкасия».

Перед этим, во время похорон телеоператора Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили на акции ЛГБТ, на 10 минут полностью прекратили вещание все региональные телеканалы.