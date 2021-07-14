В Грузии четыре телеканала прекратили вещание на сутки. Они требуют отставки премьера

В Грузии четыре частных телеканала прекратили вещание на сутки. Они требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили.
Об этом пишет «Радио Свобода».
С такой акцией выступили телеканалы «Мтаваров», «Пирвели», «Формула» и «Кавкасия».
Перед этим, во время похорон телеоператора Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили на акции ЛГБТ, на 10 минут полностью прекратили вещание все региональные телеканалы.
- 5 июля в Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества, запланированного на центральном проспекте Руставели. Впоследствии стало известно, что в столкновениях пострадали 57 сотрудников СМИ.
- 11 июля телеканал «Пирвели» сообщил о смерти своего телеоператора Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили противники акции ЛГБТ. После этого в Тбилиси началась акция протеста.
- В МВД Грузии предположили, что погибший телеоператор мог умереть из-за передозировки наркотиками. Оппозиция и друзья оператора это отрицают.