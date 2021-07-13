В Грузии похоронили телеоператора, которого избили на акции ЛГБТ. Каналы и радио в его честь прервали вещание

В Тбилиси состоялись похороны оператора оппозиционной телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкаравы, который умер после жестоких побоев, полученных противниками марша ЛГБТ.
Об этом сообщают «Радио Свобода» и «Новости Грузии».
В похоронах приняли участие несколько сотен журналистов, членов оппозиционных партий и деятелей искусства. Десять телеканалов, а также несколько популярных радиостанций в 15:00 по местному времени приостановили вещание в память об операторе. На экранах 10 минут была надпись с хештегом «ради Лексо».
Участники церемонии вновь озвучили требования об отставке правительства и напомнили, что со среды в стране возобновятся массовые акции протеста журналистов и оппозиционных партий.
- 5 июля в Тбилиси вспыхнули беспорядки с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества, запланированного на центральном проспекте Руставели. Впоследствии стало известно, что в столкновениях пострадали 57 сотрудников СМИ.
- 11 июля телеканал «Пирвели» сообщил о смерти своего телеоператора Лексо Лашкаравы, которого жестоко избили противники акции ЛГБТ. После этого в Тбилиси началась акция протеста.
- В МВД Грузии предположили, что погибший телеоператор мог умереть из-за передозировки наркотиками. Оппозиция и друзья оператора это отрицают.