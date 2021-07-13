У Грузії поховали телеоператора, якого побили на акції ЛГБТ. Канали і радіо на його честь перервали мовлення

У Тбілісі відбувся похорон оператора опозиційної телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарави, який помер після жорстоких побоїв, отриманих противниками маршу ЛГБТ.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» і «Новини Грузії».

У похороні взяли участь кілька сотень журналістів, членів опозиційних партій і діячів мистецтва. Десять телеканалів, а також кілька популярних радіостанцій о 15:00 за місцевим часом призупинили мовлення в памʼять про оператора. На екранах 10 хвилин був напис з хештегом «заради Лексо».

Учасники церемонії знову озвучили вимоги про відставку уряду і нагадали, що з середи в країні відновляться масові акції протесту журналістів і опозиційних партій.