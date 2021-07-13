Голова фракції СН Арахамія: Аваков йде «нормально і без каменів», відставку Тарана і Малюськи не обговорювали

Голова політради «Слуги народу» Давид Арахамія за підсумками засідання фракції розповів, що Арсен Аваков вирішив піти з посади міністра внутрішніх справ за власним бажанням.

«Він нормально йде, без всяких там каменів за пазухою [...]. Сьогодні його заява надійшла до Верховної Ради, вона зареєстрована. Завтра [14 липня] засідання правоохоронного комітету. Там заяву буде розглянуто. У четвер [15 липня] вранці рішення буде прийнято», — сказав Арахамія.

У четвер «Слуга народу» на засіданні затвердить на посаду міністра кандидатуру депутата Дениса Монастирського і в цей же день премʼєр-міністр звернеться до голови Ради. За Монастирського голосуватимуть в Раді 16 липня.

Арахамія додав, що це він запропонував Монастирського, оскільки той з самого початку був в команді президента і має досвід, з урахуванням посади голови правоохоронного комітету.

Також він прокоментував чутки про відставку міністрів юстиції та оборони. За його словами, фракція не обговорювала звільнення Дениса Малюськи і Андрія Тарана.