Голова фракції СН Арахамія: Аваков йде «нормально і без каменів», відставку Тарана і Малюськи не обговорювали

Голова політради «Слуги народу» Давид Арахамія за підсумками засідання фракції розповів, що Арсен Аваков вирішив піти з посади міністра внутрішніх справ за власним бажанням.
«Він нормально йде, без всяких там каменів за пазухою [...]. Сьогодні його заява надійшла до Верховної Ради, вона зареєстрована. Завтра [14 липня] засідання правоохоронного комітету. Там заяву буде розглянуто. У четвер [15 липня] вранці рішення буде прийнято», — сказав Арахамія.
У четвер «Слуга народу» на засіданні затвердить на посаду міністра кандидатуру депутата Дениса Монастирського і в цей же день премʼєр-міністр звернеться до голови Ради. За Монастирського голосуватимуть в Раді 16 липня.
Арахамія додав, що це він запропонував Монастирського, оскільки той з самого початку був в команді президента і має досвід, з урахуванням посади голови правоохоронного комітету.
Також він прокоментував чутки про відставку міністрів юстиції та оборони. За його словами, фракція не обговорювала звільнення Дениса Малюськи і Андрія Тарана.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за звільнення Авакова 15 липня, а за призначення Монастирського — 16-го.
- Монастирський працював юристом, був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань, а у 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи.