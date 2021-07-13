Президент Зеленський знав про відставку Авакова, це було їхнє спільне рішення

Президент Володимир Зеленський знав про намір міністра внутрішніх справ Арсена Авакова подати у відставку. Про це «Бабелю» повідомили два джерела у фракції «Слуги народу».

«Звільнення Авакова — це спільне рішення міністра та президента. Президент вважає, що настав час і є достойна заміна», — розповів один із співрозмовників та уточнив, що йдеться про Дениса Монастирського. Останнього Зеленський вже представив «слугам» як кандидата на пост очільника МВС.

Інший співрозмовник «Бабеля» додав, що у президента з Аваковим були домовленості щодо відставки. «Жодних сюрпризів у тому, що з’явилася заява, не було», — сказав він.

Раніше і сам Аваков розповідав «Бабелю» про угоду із Зеленським щодо відставки.

«У цього президента моя заява про відставку буде завжди на столі», — казав він у 2019 році, коли у ЗМІ з’явилася інформація про його звільнення.