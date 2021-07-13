Президент Зеленский знал об отставке Авакова, это было их совместное решение

Президент Владимир Зеленский знал о намерении министра внутренних дел Арсена Авакова подать в отставку. Об этом «Бабелю» сообщили два источника во фракции «Слуги народа».
«Увольнение Авакова — это общее решение министра и президента. Президент считает, что пришло время и есть достойная замена», — рассказал один из собеседников и уточнил, что речь идет о Денисе Монастырском. Последнего Зеленский уже представил «слугам» как кандидата на пост главы МВД.
Другой собеседник «Бабеля» добавил, что у президента с Аваковым были договоренности об отставке. «Никаких сюрпризов в том, что появилось заявление, не было», — сказал он.
Ранее и сам Аваков рассказал «Бабелю» о соглашении с Зеленским об отставке.
«У этого президента мое заявление об отставке будет всегда на столе», — говорил он в 2019 году, когда в СМИ появилась информация о его увольнении.
- 13 июля 2021 года министр внутренних дел Арсен Аваков подал в Раду заявление об отставке. Он пробыл на этой должности с 2014 года. Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить на эту должность главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского — тот согласился. Рада будет голосовать за увольнение Авакова 15 июля, а за назначение Монастырского — 16.
- Монастырский работал юристом, был членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований, а в 2019 году перед президентскими выборами Зеленский представил его как эксперта по вопросам реформирования правоохранительной системы.