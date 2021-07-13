Фракція «Слуга народу» обговорює відставку міністрів юстиції та оборони

Фракція «Слуга народу» на сьогоднішньому засіданні обговорює відставку міністра юстиції Дениса Малюськи і голови Міноборони Андрія Тарана.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у парламентській фракції.

Джерело зазначило, що на зустрічі буде присутній президент Володимир Зеленський. Також воно повідомило, що відставка міністра культури Олександра Ткаченка, про яку писали багато ЗМІ, не обговорюється.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров відмовився коментувати можливу відставку Тарана і Малюськи.