Фракция «Слуга народа» обсуждает отставку министров юстиции и обороны

Фракция «Слуга народа» на сегодняшнем заседании обсуждает отставку министра юстиции Дениса Малюськи и главы Минобороны Андрея Тарана.
Об этом «Бабелю» сообщил источник в парламентской фракции.
Источник отметил, что на встрече будет присутствовать президент Владимир Зеленский. Также он сообщил, что отставка министра культуры Александра Ткаченко, о которой писали многие СМИ, не обсуждается.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отказался комментировать возможную отставку Тарана и Малюськи.
- 13 июля заявление об отставке подал министр внутренних дел Арсен Аваков. Заявление должна еще рассмотреть Верховная Рада — когда именно, пока неизвестно. Народный депутат фракции «Слуга народа» Юлия Гришина отметила, что их фракция будет обсуждать отставку Авакова на заседании 13 июля. Другой член фракции Александр Качура добавил, что на заседании рассмотрят новые кандидатуры на место министра МВД и, возможно, другие кадровые перестановки.