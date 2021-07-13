Миколаївський окружний адмінсуд скасував рішення про надання російській мові статусу регіональної

Миколаївський окружний адміністративний суд визнав нечинним та скасував рішення Миколаївської міської ради про надання російській мові статусу регіональної. Цей статус їй надали у 2012 році.

Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив у Facebook 13 липня.

Відповідне рішення суд ухвалив 8 липня. Тепер Кремінь сподівається, що найближчим часом депутати затвердять міську програму розвитку української мови як державної, запрацюють безкоштовні курси з вивчення української мови, а також буде призначений профільний заступник міського голови з питань мовної політики.