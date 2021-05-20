Миколаївська міськрада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної — не вистачило голосів

«Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради [...] «Про надання російській мові статусу регіональної мови Миколаєва»», — написав він.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Миколаївська міська рада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статус регіональної.

Також Кремінь виклав протокол поіменного голосування за це рішення: за проголосували 23 депутати з 28 необхідних. Проти було 7 депутатів, утримався один, ще 15 обранців вирішили не голосувати.

«Найкраща «слава» для таких обранців — оприлюднення їхніх прізвищ та публічні пояснення своїм виборцям. Миколаїв — українське місто», — додав мовний омбудсмен.

Кремінь наголосив, що вимагає реакції з боку прокуратури на бездіяльність органу місцевого самоврядування.