Миколаївська міськрада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статусу регіональної — не вистачило голосів

Миколаївська міська рада не змогла скасувати рішення про надання російській мові статус регіональної.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
«Ганьба тим депутатам Миколаївської міської ради та організаторам негідного голосування, які на сьогоднішньому пленарному засіданні злякалися скасувати рішення «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради [...] «Про надання російській мові статусу регіональної мови Миколаєва»», — написав він.
Також Кремінь виклав протокол поіменного голосування за це рішення: за проголосували 23 депутати з 28 необхідних. Проти було 7 депутатів, утримався один, ще 15 обранців вирішили не голосувати.
«Найкраща «слава» для таких обранців — оприлюднення їхніх прізвищ та публічні пояснення своїм виборцям. Миколаїв — українське місто», — додав мовний омбудсмен.
Кремінь наголосив, що вимагає реакції з боку прокуратури на бездіяльність органу місцевого самоврядування.
- Раніше обласна прокуратура подала запит до Миколаївської міської ради щодо рішення, яким та у 2012 році надала російській мові статус регіональної. У разі, якщо це рішення не буде скасоване, прокуратура планує звернутися до суду.
- У січні депутат Миколаївської міської ради від партії «Опозиційна платформа — За життя» Руслан Москаленко на засіданні депутатської комісії відмовився перейти на українську мову, як того вимагає закон, і демонстративно все засідання говорив російською.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафуватимуть — від 5 100 до 6 800 гривень. Лише на прохання клієнта його можна обслуговувати іншими мовами.