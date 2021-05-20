Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального — не хватило голосов

Николаевский городской совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
«Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение «О признании утратившим силу решения городского совета [...] «О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева», — написал он.
Также Креминь выложил протокол поименного голосования за это решение: за проголосовали 23 депутата из 28 необходимых. Против было 7 депутатов, воздержался один, еще 15 избранников решили не голосовать.
«Лучшая «слава» для таких избранников — обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям. Николаев — украинский город», — добавил языковой омбудсмен.
Креминь подчеркнул, что требует реакции со стороны прокуратуры на бездействие органа местного самоуправления.
- Ранее областная прокуратура подала запрос в Николаевский городской совет относительно решения, которым тот в 2012 году предоставил русскому языку статус регионального. В случае, если это решение не будет отменено, прокуратура планирует обратиться в суд.
- В январе депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко на заседании депутатской комиссии отказался перейти на украинский язык, как того требует закон, и демонстративно все заседание говорил по-русски.
- С 16 января 2021 года языком обслуживания потребителей в сфере услуг стал украинский, а за нарушение норм языкового закона будут штрафовать — от 5 100 до 6 800 гривен. Только по просьбе клиента его можно обслуживать на других языках.