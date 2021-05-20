Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального — не хватило голосов

Николаевский городской совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение «О признании утратившим силу решения городского совета [...] «О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева», — написал он.