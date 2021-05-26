Харківська міськрада через суд хоче повернути російській мові статус регіональної

Харківська міськрада оскаржуватиме рішення суду, який скасував присвоєння російській мові статусу регіональної.

Про це заявили у пресслужбі міськради.

Виконувач обовʼязків мера Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз юристи готують «обґрунтовану» апеляційну скаргу. Він стверджує, що майже 80% харківʼян розмовляють російською.

«Ми визнаємо українську мову державною, проводимо засідання виконкомів і сесії українською мовою. Але майже 80% харківʼян говорять російською, і їхнє право спілкуватися тією мовою, якою їм зручно», — сказав Терехов.

Нагадаємо, Харківська міськрада надала російській мові статус регіональної у серпні 2012 року. Це було зроблено завдяки ухваленню Радою закону про засади державної мовної політики, що передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

18 травня цього року Харківський окружний адмінсуд визнав недійсним рішення міської ради про статус російської мови як регіональної в місті.