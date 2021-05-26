Харьковский горсовет через суд хочет вернуть русскому языку статус регионального

Харьковский горсовет будет оспаривать решение суда, который отменил присвоение русскому языку статуса регионального.

Об этом заявили в пресс-службе горсовета.

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас юристы готовят «обоснованную» апелляционную жалобу. Он утверждает, что почти 80% харьковчан говорят по-русски.

«Мы признаем украинский язык государственным, проводим заседания исполкомов и сессии на украинском языке. Но почти 80% харьковчан говорят на русском, и их право общаться на том языке, на котором им удобно», — сказал Терехов.

Напомним, Харьковский горсовет присвоил русскому языку статус регионального в августе 2012 года. Это было сделано благодаря принятию Радой закона об основах государственной языковой политики. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

18 мая этого года Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение городского совета о статусе русского языка как регионального в городе.