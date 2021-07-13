Николаевский окружной админсуд отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Этот статус ему предоставили в 2012 году.

Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил в Facebook 13 июля.

Соответствующее решение суд принял 8 июля. Теперь Креминь надеется, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики.