Николаевский окружной админсуд отменил решение о предоставлении русскому языку статуса регионального

Николаевский окружной административный суд признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального. Этот статус ему предоставили в 2012 году.
Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил в Facebook 13 июля.
Соответствующее решение суд принял 8 июля. Теперь Креминь надеется, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики.
Напомним, что в мае Николаевский городской совет отказался отменить региональный статус русского языка. Омбудсмен заявил, что депутаты «неоднократно игнорировали решение об отмене этого статуса», хотя должны были выполнить его в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». После этого прокуратура обратилась в городской окружной админсуд с просьбой отменить региональный статус русского языка.
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