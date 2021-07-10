Білоруська опозиціонерка Тихановська заявила, що в Литві неофіційно зустрічалась із Зеленським

Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка виїхала з країни, заявила, що мала неофіційну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Литви 6—7 липня, де вона зараз проживає.

Про це вона розповіла в інтервʼю українському виданню «Сегодня».

Журналісти запитали її про контакти з Україною на офіційному та неофіційному рівнях. На що вона відповіла: «Так, ми на звʼязку, звичайно, з представниками уряду України. Я одного разу зустрічалася онлайн з паном [Дмитром] Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України».