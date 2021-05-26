Україна тимчасово заборонила поставки електроенергії з Росії та Білорусі

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), до 1 жовтня заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

Відповідне рішення комісія ухвалила в середу.

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк не виключив, що комісія, найімовірніше, продовжить заборону на імпорт з Росії та Білорусі й після 1 жовтня.

Нацкомісія анулювала результати річних аукціонів, на яких була розподілена пропускна здатність електромереж на 2021 рік у частині міждержавних звʼязків між Україною і Росією з Білоруссю. Регулятор також доручив відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну здатність.