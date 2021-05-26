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Україна тимчасово заборонила поставки електроенергії з Росії та Білорусі

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Україна тимчасово заборонила поставки електроенергії з Росії та Білорусі

СЕТАМ

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), до 1 жовтня заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії.

Відповідне рішення комісія ухвалила в середу.

Глава НКРЕКП Валерій Тарасюк не виключив, що комісія, найімовірніше, продовжить заборону на імпорт з Росії та Білорусі й після 1 жовтня.

Нацкомісія анулювала результати річних аукціонів, на яких була розподілена пропускна здатність електромереж на 2021 рік у частині міждержавних звʼязків між Україною і Росією з Білоруссю. Регулятор також доручив відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну здатність.

  • 18 травня міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП з проханням заборонити імпорт електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства ЄС — Росії та Білорусі. За його словами, цей імпорт суперечить стратегічним цілям України та загрожує її енергетичній безпеці.
  • Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі в січні 2021 року, після майже року заборони. Також у лютому електрику поставляли з Росії.
  • 13 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про сертифікацію «Укренерго», який передбачає заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
  • Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відʼєднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року.