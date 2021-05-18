Міненерго вимагає заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням заборонити імпорт електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства (Росії та Білорусі).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Це [імпорт] суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики, зокрема синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E, і потенційно загрожує енергетичній безпеці», — йдеться у відповідному листі Галущенка.

При цьому в Міненерго зазначають, що ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечити достатність власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.

Водночас, додають у відомстві, імпорт погіршує фінансово-економічне становище виробників електроенергії, впливає на дотримання графіків ремонтів генерувального обладнання електростанцій та ТЕЦ, негативно позначається на вуглевидобувній галузі.