Минэнерго требует запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой запретить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (России и Беларуси).

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Это [импорт] противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E, и потенциально угрожает энергетической безопасности», — говорится в соответствующем письме Галущенко.

При этом в Минэнерго отмечают, что ключевое требование при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E — обеспечить достаточность собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.

В то же время, добавляют в ведомстве, импорт ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии, влияет на соблюдение графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли.