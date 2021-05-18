Минэнерго требует запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой запретить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (России и Беларуси).
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Это [импорт] противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E, и потенциально угрожает энергетической безопасности», — говорится в соответствующем письме Галущенко.
При этом в Минэнерго отмечают, что ключевое требование при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E — обеспечить достаточность собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию.
В то же время, добавляют в ведомстве, импорт ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии, влияет на соблюдение графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли.
- Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе 2021 года, после почти года запрета. Также в феврале электричество поставляли из России.
- 13 мая президент Владимир Зеленский Зеленский подписал закон о сертификации «Укрэнерго», который предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси.
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.