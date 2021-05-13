Зеленский подписал закон о сертификации «Укрэнерго», предусматривающий запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, который предусматривает запрет на импорт электричества из России и Беларуси.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Согласно закону, оператор передачи электроэнергии сможет получить сертификат ISO (Independent System Operator). Эта модель предполагает, что оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время это имущество остается в собственности государства.

Оператором системы передачи может быть не только владелец системы передачи, как сейчас, но и субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству или государственной компании.

Владелец системы не может контролировать или управлять организациями, которые производят или поставляют электроэнергию и занимаются трейдерской деятельностью.

Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКП) прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого регулятор должен аннулировать все результаты аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси.