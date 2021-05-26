Украина временно запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 1 октября запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

Соответствующее решение комиссия приняла в среду.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк не исключил, что комиссия, скорее всего, продлит запрет на импорт из России и Беларуси и после 1 октября.

НКРЭКУ аннулировала результаты годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных связей между Украиной и Россией с Беларусью. Регулятор также поручил возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность.