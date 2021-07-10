Беларусская оппозиционерка Тихановская заявила, что в Литве неофициально встречалась с Зеленским

Одна из лидеров беларусской оппозиции Светлана Тихановская, которая уехала из страны, заявила, что у нее была неофициальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Литву 6 — 7 июля, где она сейчас проживает.

Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию «Сегодня».

Журналисты спросили о ее контактах с Украиной на официальном и неофициальном уровне. На что она ответила: «Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Я однажды встречалась онлайн с господином [Дмитрием] Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины».