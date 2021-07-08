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Силовики, ЦИК и сын Лукашенко. Кабмин показал список чиновников Беларуси, против которых предлагает ввести санкции

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Силовики, ЦИК и сын Лукашенко. Кабмин показал список чиновников Беларуси, против которых предлагает ввести санкции

Вячеслав Ратинский / УНИАН

Кабинет министров обнародовал перечень представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, против которых предлагает ввести санкции.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В перечень попали 52 человека. Среди них:

  • глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко;
  • пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
  • глава ЦИК Лилия Ермошина и члены Центризбиркома;
  • глава КГБ Иван Тертель и его заместители;
  • руководство МВД, в том числе министр Иван Кубрак и бывший глава ведомства Юрий Караев;
  • экс-руководитель Следственного комитета Иван Носкевич;
  • глава Администрации президента Игорь Сергиенко;
  • министр юстиции Олег Слижевский;
  • начальник следственного изолятора «Окрестино» (Минск) Иван Соколовский;
  • бывший глава КГБ Валерий Вакульчик;
  • бывший генеральный прокурор Александр Конюк;
  • руководитель Антитеррористического центра Андрей Павлюченко и другие.

Им будет запрещен въезд и транзит по территории Украины, а их активы будут заморожены. В дальнейшем список правительство передаст на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, и если СНБО его поддержит, то документ подпишет президент.

  • Последние санкции против режима Лукашенко Совет Европейского Союза ввел 24 июня. Они были ответом на нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, в частности, на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича.
  • Министерство финансов США тоже обновило санкционный список. Ограничения будут действовать в отношении Комитета государственной безопасности Беларуси, внутренних войск МВД, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Также под санкции попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, члены ЦИК Беларуси, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, глава беларусского КГБ Иван Церцель и другие. Всего 16 физических и пять юридических лиц.