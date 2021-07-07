Украина согласовала введение санкций против деятелей режима Лукашенко

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций в отношении физических лиц Беларуси. Соответствующее решение приняли на заседании 7 июля.
Правительство в течение месяца должно их одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Санкции будут действовать 3 года.
Санкции решили ввести из-за фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, репрессий, запугивания, насильственного подавления мирных протестов, заключения и задержания активистов (в том числе из Украины).
В мае Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против отдельных граждан Беларуси, которые поддерживают режим Лукашенко. Ограничения тогда хотели ввести из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Отметим, что Украина уже отказалась от авиасообщениея с Беларусью и от ее электроэнергии. В ноябре 2020 года Украина присоединилась к санкциям ЕС против Лукашенко и окружения — санкции, прежде всего, предусматривают запрет на въезд в государства, которые эти ограничения поддержали, а также замораживание иностранных активов беларусских чиновников.
- Последние санкции против режима Лукашенко Совет Европейского Союза ввел 24 июня. Они были ответом на нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, в частности, на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича.
- Министерство финансов США тоже обновило санкционный список. Ограничения будут действовать в отношении Комитета государственной безопасности Беларуси, внутренних войск МВД, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Также под санкции попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, члены ЦИК Беларуси, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, глава беларусского КГБ Иван Церцель и другие. Всего 16 физических и пять юридических лиц.