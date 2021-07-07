Украина согласовала введение санкций против деятелей режима Лукашенко

Правительство в течение месяца должно их одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Санкции будут действовать 3 года.

Кабинет министров Украины одобрил введение санкций в отношении физических лиц Беларуси. Соответствующее решение приняли на заседании 7 июля.

Санкции решили ввести из-за фальсификации президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, репрессий, запугивания, насильственного подавления мирных протестов, заключения и задержания активистов (в том числе из Украины).

В мае Министерство иностранных дел подготовило пакет санкций против отдельных граждан Беларуси, которые поддерживают режим Лукашенко. Ограничения тогда хотели ввести из-за принудительной посадки самолета Ryanair и задержания бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.