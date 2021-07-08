Силовики, ЦВК та син Лукашенка. Кабмін показав список чиновників Білорусі, проти яких пропонує ввести санкції

Кабінет міністрів оприлюднив перелік представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, проти яких пропонує запровадити санкції.

Про це повідомляється на сайті уряду.

До переліку потрапили 52 особи. Серед них:

глава НОК Білорусі Віктор Лукашенко;

прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт;

глава ЦВК Лілія Єрмошина і члени Центрвиборчкому;

голова КДБ Іван Тертель і його заступники;

керівництво МВС, у тому числі міністр Іван Кубрак і колишній глава відомства Юрій Караєв;

екскерівник Слідчого комітету Іван Носкевич;

глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко;

міністр юстиції Олег Слижевський;

начальник слідчого ізолятора «Окрестіно» Іван Соколовський;

колишній голова КДБ Валерій Вакульчик;

колишній генеральний прокурор Олександр Конюк;

керівник Антитерористичного центру Андрій Павлюченко та інші.

Їм буде заборонений вʼїзд і транзит по території України, а їхні активи будуть заморожені. Надалі список уряд має передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони, і якщо РНБО його підтримає, то документ підпише президент.