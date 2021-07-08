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Силовики, ЦВК та син Лукашенка. Кабмін показав список чиновників Білорусі, проти яких пропонує ввести санкції

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Силовики, ЦВК та син Лукашенка. Кабмін показав список чиновників Білорусі, проти яких пропонує ввести санкції

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Кабінет міністрів оприлюднив перелік представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, проти яких пропонує запровадити санкції.

Про це повідомляється на сайті уряду.

До переліку потрапили 52 особи. Серед них:

  • глава НОК Білорусі Віктор Лукашенко;
  • прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт;
  • глава ЦВК Лілія Єрмошина і члени Центрвиборчкому;
  • голова КДБ Іван Тертель і його заступники;
  • керівництво МВС, у тому числі міністр Іван Кубрак і колишній глава відомства Юрій Караєв;
  • екскерівник Слідчого комітету Іван Носкевич;
  • глава Адміністрації президента Ігор Сергієнко;
  • міністр юстиції Олег Слижевський;
  • начальник слідчого ізолятора «Окрестіно» Іван Соколовський;
  • колишній голова КДБ Валерій Вакульчик;
  • колишній генеральний прокурор Олександр Конюк;
  • керівник Антитерористичного центру Андрій Павлюченко та інші.

Їм буде заборонений вʼїзд і транзит по території України, а їхні активи будуть заморожені. Надалі список уряд має передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони, і якщо РНБО його підтримає, то документ підпише президент.

  • Останні санкції проти режиму Лукашенка Рада Європейського Союзу ввела 24 червня. Вони стали відповіддю на порушення прав людини і жорстокі репресії проти громадянського суспільства, зокрема, на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича.
  • Міністерство фінансів США теж оновило санкційний список. Обмеження діятимуть щодо Комітету державної безпеки Білорусі, внутрішніх військ МВС, головного управління з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС. Також під санкції потрапили прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, члени ЦВК Білорусі, генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед, глава білоруського КДБ Іван Церцель та інші. Загалом 16 фізичних і пʼять юридичних осіб.