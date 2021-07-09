Генпрокурор Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова всі напрями, якими він керував

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова керівництво Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, а також Тренінговим центром прокурорів України. Наприкінці червня вона забрала у нього керівництво «департаментом війни» і передала собі.

Про це йдеться в її наказі від 8 липня — у переліку немає прізвища Мамедова. Там зазначені інші заступники генерального прокурора та департаменти, які за ними закріплені.

Гюндуз Мамедов. Костянтин Стрілець / «Бабель»

Відповідно до документа, зараз Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству курирує заступник Венедіктової Ігор Мустеца, а Тренінговий центр прокурорів — Олексій Симоненко.