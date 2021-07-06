Генпрокурор Венедіктова заявила, що забрала у заступника Мамедова «департамент війни» через листи від СБУ. Їхній зміст не розкрила

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала у свого заступника Гюндзуа Мамедова керівництво «департаментом війни» через «листи від СБУ».

Такі пояснення вона надала правозахисникам та юристам, із якими зустрілась у понеділок, 5 липня. Про зміст розмови «Радіо Свобода» розповідала координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова, яка була присутня на зустрічі.

«Вона [Венедіктова] сказала, що причиною відсторонення Мамедова є якісь секретні листи, зміст яких вона, звичайно, не може розголошувати, тому що гриф таємно. І, мовляв, це не її ініціатива, а справа в листах з СБУ. Вона нас запевнила, що позитивно ставиться до Мамедова і його роботи», — розповіла Решетилова.