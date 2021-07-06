Генпрокурор Венедиктова заявила, что забрала у заместителя Мамедова «департамент войны» из-за писем от СБУ. Их содержание не раскрыла

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндзуа Мамедова руководство «департаментом войны» из-за «писем от СБУ».

Такие объяснения она предоставила правозащитникам и юристам, с которыми встретилась в понедельник, 5 июля. О содержании разговора Радио Свобода рассказывала координатор в Медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова, которая присутствовала на встрече.

«Она [Венедиктова] сказала, что причиной отстранения Мамедова есть какие-то секретные письма, содержание которых она конечно не может разглашать, так как гриф секретно. И, мол, это не ее инициатива, а дело в письмах из СБУ. Она нас заверила, что положительно относится к Мамедову и его работе», — рассказала Решетилова.