Заместителя генерального прокурора Мамедова лишили доступа к гостайне

Заместитель генерального прокурора Максим Якубовский лишил другого заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова доступа к государственной тайне.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в правоохранительных органах.

30 июня стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, у Гюндуза Мамедова и передала Максиму Якубовскому, у которого может быть конфликт интересов из-за Виктора Медведчука.

В феврале 2021 года Якубовский дал интервью изданию «Цензор.Нет», в котором подтвердил, что с 2012 до 2014 года (когда уволился из прокуратуры) работал в экспертном центре, который создали при «Украинском выборе» Медведчука.