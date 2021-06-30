Генпрокурор Венедиктова передала «департамент войны» под руководство Якубовского — у него может быть конфликт интересов из-за Медведчука

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, у Гюндуза Мамедова и передала Максиму Якубовскому, у которого может быть конфликт интересов.

На сайте Офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 29 июня 2021 года.

Мамедов будет по-прежнему работать в Департаменте защиты интересов детей и противодействия насилию и сотрудничать с Тренинговым центром прокуроров Украины.