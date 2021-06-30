Генпрокурор Венедіктова передала «департамент війни» під керівництво Якубовського — у нього може бути конфлікт інтересів через Медведчука

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту, у Гюндуза Мамедова і передала Максиму Якубовському, у якого може бути конфлікт інтересів.

На сайті Офісу генпрокурора є відповідний наказ від 29 червня 2021 року.

Мамедов буде й надалі працювати в Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству і співпрацювати із Тренінговим центром прокурорів України.