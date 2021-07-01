Генпрокурор Венедиктова забрала «департамент войны» себе

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала под свое руководство департамент, который расследует преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта. Перед этим, 29 июня, она забрала этот департамент у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю — Максиму Якубовскому.

На сайте Офиса генпрокурора есть соответствующий приказ от 30 июня 2021 года. Подписал его Якубовский.

В приказе предлагается добавить к руководству и вопросам, которые генпрокурор оставляет за собой, и департамент, расследующий преступления в условиях войны.