Генпрокурор Венедіктова забрала «департамент війни» собі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала під своє керівництво департамент, який розслідує злочини, скоєні в умовах збройного конфлікту. Перед цим, 29 червня, вона забрала цей департамент у свого заступника Гюндуза Мамедова і передала іншому заступнику — Максиму Якубовському.

На сайті Офісу генпрокурора є відповідний наказ від 30 червня 2021 року. Підписав його Якубовський.

У наказі пропонується додати до керівництва і питань, які генпрокурор залишає за собою, і департамент, що розслідує злочини в умовах війни.