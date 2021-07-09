Генпрокурор Венедиктова забрала у своего заместителя Мамедова все направления, которыми он руководил

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова руководство Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, а также Тренинговым центром прокуроров Украины. В конце июня она забрала у него руководство «департаментом войны» и передала себе.
Об этом говорится в ее приказе от 8 июля — в перечне нет фамилии Мамедова. Там указаны другие заместители генерального прокурора и департаменты, которые за ними закреплены.
Согласно документу, сейчас Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию курирует заместитель Венедиктовой Игорь Мустеца, а Тренинговый центр прокуроров — Алексей Симоненко.
Напомним, что 28 июня Венедиктова забрала у Мамедова «департамент войны». Позже она объясняла, почему это сделала: ссылалась на письма от СБУ, однако их содержание не раскрыла. После этого Мамедов просил СБУ показать ему эти письма, но ответа не получил.
Кроме этого, 13 апреля 2021 года Венедиктова забрала у Мамедова Департамент противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах. Сейчас его курирует Алексей Симоненко.
- 29 июня Венедиктова передала «департамент войны» под руководство своего заместителя Якубовского, однако у него мог быть конфликт интересов — из-за Медведчука. С 2012 до 2014 года Якубовский работал в экспертном центре, который создали при «Украинском выборе». А именно этот «департамент войны» и расследует дело об «Украинском выборе».
- На следующий день, 30 июня, она забрала этот департамент у Якубовского и взяла под свое руководство. Тогда же стало известно, что Мамедова лишили доступа к гостайне.