Заместитель генпрокурора Мамедов просит СБУ показать «письма» к Венедиктовой по нему

Адвокаты заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова обратились в Службу безопасности за информацией о «письмах» в отношении Мамедова, которые, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, стали причиной его отстранения от руководства «департаментом войны».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах и адвоката Артура Лагомину.

Адвокаты просят предоставить копии этих писем, если они вообще отправлялись, а также требуют документального подтверждения и обоснования.

Правозащитники после встречи с Венедиктовой говорили, что она ссылалась на «тайные письма от СБУ», когда принимала решение по Мамедову.