Заместитель генпрокурора Мамедов просит СБУ показать «письма» к Венедиктовой по нему

Адвокаты заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова обратились в Службу безопасности за информацией о «письмах» в отношении Мамедова, которые, по словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, стали причиной его отстранения от руководства «департаментом войны».
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах и адвоката Артура Лагомину.
Адвокаты просят предоставить копии этих писем, если они вообще отправлялись, а также требуют документального подтверждения и обоснования.
Правозащитники после встречи с Венедиктовой говорили, что она ссылалась на «тайные письма от СБУ», когда принимала решение по Мамедову.
- 29 июня Венедиктова забрала «департамент войны» у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю — Максиму Якубовскому. У того мог быть конфликт интересов из-за Виктора Медведчука.
- В тот же день генпрокурор забрала департамент под свое руководство.
- Правозащитники после этого просили президента Зеленского защитить «департамент войны» от Венедиктовой.
- 1 июля стало известно, что Мамедова лишили доступа к гостайне.