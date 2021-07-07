Заступник генпрокурора Мамедов просить СБУ показати «листи» до Венедіктової про нього

Адвокати заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова звернулися до Служби безпеки за інформацією про «листи» щодо Мамедова, які, за словами генпрокурора Ірини Венедіктової, стали причиною його відсторонення від керівництва «департаментом війни».

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах і адвоката Артура Лагоміну.

Адвокати просять надати копії цих листів, якщо вони взагалі відправлялися, а також вимагають документального підтвердження та обґрунтування.

Правозахисники після зустрічі з Венедіктовою говорили, що вона посилалася на «таємні листи від СБУ», коли ухвалювала рішення щодо Мамедова.