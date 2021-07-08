ДБР прийшло з обшуками до «Київводоканалу»

До головного офісу компанії «Київводоканал» прийшли з обшуками співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

У «Київводоканалі» повідомили, що слідчі дії відбуваються відповідно до ухвали суду у справі щодо об’єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Співробітники ДБР дочекались приїзду адвокатів підприємства та розпочали процесуальні дії. «Київводоканал» повідомляє, що надає всю необхідну інформацію та співпрацює зі слідчими.

У четвер слідчі ДБР і Служби безпеки провели низку обшуків у приміщеннях столичного Департаменту транспортної інфраструктури та «Київавтодору» у справі про корупційну схему. У СБУ повідомили, що посадові особи «Київавтодору» тільки однією із закупівель завдали столичному бюджету збитків на понад 20 мільйонів гривень. При цьому ДБР стверджує, що збитки сягнули аж 110 млн гривень.