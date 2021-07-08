ГБР пришло с обысками в «Киевводоканал»

В главный офис компании «Киевводоканал» пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).
Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.
В «Киевводоканале» сообщили, что обыски проходят в соответствии с постановлением суда по делу об объектах строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия. «Киевводоканал» сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.
В четверг следователи ГБР и Службы безопасности провели ряд обысков в помещениях столичного Департамента транспортной инфраструктуры и «Киевавтодора» по делу о коррупционной схеме. В СБУ сообщили, что должностные лица «Киевавтодора» только одной из закупок нанесли столичному бюджету ущерб на более 20 млн гривен. При этом ГБР утверждает, что убытки достигли 110 млн гривен.
- С 11 мая силовики провели десятки обысков в коммунальных предприятиях Киева и департаментах КГГА. Мэр Кличко называет обыски давлением со стороны Офиса президента. У Зеленского утверждают, что конфликта с Кличко нет.