СБУ заявила о многомиллионных махинациях чиновников «Киевавтодора». Провели ряд обысков

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности сегодня, 8 июля, провели ряд обысков в помещениях столичного Департамента транспортной инфраструктуры и «Киевавтодора» по делу о коррупционной схеме.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, должностные лица «Киевавтодора» только одной из закупок нанесли столичному бюджету ущерб более чем на 20 миллионов гривен.

Оперативники установили, что в октябре — ноябре 2020 года «Киевавтодор» закупил у подчиненной коммерческой структуры всесезонные машины (24 единицы) для содержания дорог на 141 миллион гривен. По предварительным оценкам, цена была значительно завышена.

Во время обысков правоохранители изъяли финансовую документацию и электронные носители с доказательствами. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам схемы.

В ГБР позднее добавили, что должностные лица закупили по завышенным ценам и грузовые автомобили. Они присвоили более 110 млн гривен бюджетных средств.