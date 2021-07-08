СБУ заявила про багатомільйонні махінації чиновників «Київавтодору». Провели низку обшуків

Слідчі Державного бюро розслідувань і Служби безпеки сьогодні, 8 липня, провели низку обшуків у приміщеннях столичного Департаменту транспортної інфраструктури та «Київавтодору» у справі про корупційну схему.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, посадові особи «Київавтодору» тільки однією із закупівель завдали столичному бюджету збитків на понад 20 мільйонів гривень.

Оперативники встановили, що в жовтні — листопаді 2020 року «Київавтодор» закупив у підпорядкованої комерційної структури всесезонні машини (24 одиниці) для утримання доріг на 141 мільйон гривень. За попередніми оцінками, ціна була значно завищена.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансову документацію та електронні носії з доказами. Вирішується питання про оголошення підозри організаторам і учасникам схеми.

У ДБР пізніше додали, що посадові особи закупили за завищеними цінами і вантажні автомобілі. Вони прибрали до рук понад 110 млн гривень бюджетних коштів.