Швейцарія слідом за ЄС і США розширила санкції проти Білорусі

Швейцарія слідом за Євросоюзом і США розширила санкції проти Білорусі за примусову посадку літака Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича.
Про це пише Reuters.
У список санкцій, який був відкритий в 2006 році, додали 78 осіб і сім організацій. Перші санкції Швейцарія вводила за порушення верховенства права і прав людини.
Напередодні до четвертого пакету санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Пакет був застосований щодо цих же 78 осіб і 7 субʼєктів.
- 21 червня Євросоюз ввів новий пакет санкцій проти 86 фізичних та юридичних осіб Білорусі.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що санкції проти Білорусі будуть запроваджені у галузі нафти і газу, телекомунікацій і виробництва калійних добрив. Також обмеження накладуть на видачу кредитів, торгівлю цінними паперами та інвестиційні послуги.
- Білорусь у відповідь зупинила свою участь у «Східному партнерстві» ЄС.
- 7 липня Кабінет міністрів України схвалив введення санкцій щодо фізичних осіб Білорусі.