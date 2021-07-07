Швейцарія слідом за ЄС і США розширила санкції проти Білорусі

Швейцарія слідом за Євросоюзом і США розширила санкції проти Білорусі за примусову посадку літака Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича.

Про це пише Reuters.

У список санкцій, який був відкритий в 2006 році, додали 78 осіб і сім організацій. Перші санкції Швейцарія вводила за порушення верховенства права і прав людини.

Напередодні до четвертого пакету санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Пакет був застосований щодо цих же 78 осіб і 7 субʼєктів.