Білорусь зупинила свою участь у «Східному партнерстві» ЄС та відкликає посла

Білорусь після введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка призупиняє свою участь в ініціативі Євросоюзу «Східне партнерство» і починає процедуру припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

Постійного представника Білорусі при ЄС відкликають у Мінськ для консультацій. Голові представництва ЄС в Білорусі Дірку Шубелю запропоновано виїхати в Брюссель, щоб «довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій».

Також Білорусь забороняє вʼїзд в країну особам з ЄС, які сприяли введенню санкцій.