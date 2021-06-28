Беларусь остановила свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС и отзывает посла

Беларусь после введения санкций против режима Александра Лукашенко приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и начинает процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.
Постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю предложено выехать в Брюссель, чтобы «довести своему руководству позицию беларусской стороны о неприемлемости давления и санкций».
Также Беларусь запрещает въезд в страну лицам из ЕС, которые содействовали введению санкций.
- «Восточное партнерство» — внешнеполитическая инициатива ЕС, которая распространяется на Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.
- Последние санкции в отношении режима Лукашенко были введены 24 июня. Они были ответом на нарушения прав человека и жестокие репрессии в отношении гражданского общества, в частности, на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича.