Швейцария вслед за ЕС и США расширила санкции против Беларуси

Швейцария вслед за Евросоюзом и США расширила санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича.
Об этом пишет Reuters.
В санкционный список, который был открыт в 2006 году, добавили 78 человек и семь организаций. Первые санкции Швейцария вводила за нарушения верховенства права и прав человека.
Накануне к четвертому пакету санкций ЕС против режима Александра Лукашенко присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Пакет был применен в отношении этих же 78 лиц и 7 субъектов.
- 21 июня Евросоюз ввел новый пакет санкций против 86 физических и юридических лиц Беларуси.
- Ранее СМИ сообщали, что санкции против Беларуси будут введены в области нефти и газа, телекоммуникаций и производства калийных удобрений. Также ограничения наложат на выдачу кредитов, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.
- Беларусь в ответ остановила свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС.
- 7 июля Кабинет министров Украины одобрил введение санкций в отношении физических лиц Беларуси.