Швейцария вслед за ЕС и США расширила санкции против Беларуси

Швейцария вслед за Евросоюзом и США расширила санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича.

Об этом пишет Reuters.

В санкционный список, который был открыт в 2006 году, добавили 78 человек и семь организаций. Первые санкции Швейцария вводила за нарушения верховенства права и прав человека.

Накануне к четвертому пакету санкций ЕС против режима Александра Лукашенко присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Пакет был применен в отношении этих же 78 лиц и 7 субъектов.