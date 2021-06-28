На Москву обрушився ураган. Затоплені вулиці і станція метро, вітер валить дерева і будівельні крани

У Росії на Москву і область обрушився ураган зі шквальним вітром та зливою.

Про це повідомляє Meduza.

Багато вулиць, будівель та станцію метро «Ясенево» затопило. Зливова каналізація не справляється з відведенням води. Рух поїздів метро на наземних ділянках зупинено. Вода також затопила перший поверх телецентру «Останкіно».

Шквальний вітер повалив дерева і будівельний кран в Раменському районі. Також зірвані сотні дахів.

Подібне відбувається в сусідніх з Москвою містах.

Про постраждалих або травмованих поки не повідомляється.