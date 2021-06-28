На Москву обрушився ураган. Затоплені вулиці і станція метро, вітер валить дерева і будівельні крани

У Росії на Москву і область обрушився ураган зі шквальним вітром та зливою.
Про це повідомляє Meduza.
Багато вулиць, будівель та станцію метро «Ясенево» затопило. Зливова каналізація не справляється з відведенням води. Рух поїздів метро на наземних ділянках зупинено. Вода також затопила перший поверх телецентру «Останкіно».
Шквальний вітер повалив дерева і будівельний кран в Раменському районі. Також зірвані сотні дахів.
Подібне відбувається в сусідніх з Москвою містах.
Про постраждалих або травмованих поки не повідомляється.
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- Збиток від повеней в Криму оцінили в понад 70 мільйонів гривень.
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