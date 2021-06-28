На Москву обрушился ураган. Затоплены улицы и станция метро, ветер валит деревья и строительные краны

В России на Москву и область обрушился ураган со шквальным ветром и сильным ливнем.
Об этом сообщает Meduza.
Многие улицы, здания и станция метро «Ясенево» затоплены. Ливневая канализация не справляется с отводом воды. Движение поездов метро на наземных участках остановлено. Вода также затопила первый этаж телецентра «Останкино».
Шквальный ветер повалил деревья и строительный кран в Раменском районе. Также сорваны сотни крыш.
Подобное происходит в соседних с Москвой городах.
О пострадавших или травмированных пока не сообщается.
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