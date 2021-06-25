В Крыму оккупанты подсчитали сумму ущерба после наводнения

Зарегистрированный ущерб после наводнения в оккупированном Россией Крыму составил более 70 миллионов гривен.

Об этом говорится на сайте так называемого «правительства региона».

Оккупационными «властями» полуострова составлен 991 акт об ущербе. По их меркам, сумма ущерба составила 201 миллион рублей [более 70 миллионов гривен].

В сообщении говорится, что в настоящее время выплаты получил 941 человек на сумму 22,8 миллионов гривен.

Во всех «муниципалитетах», где был введен режим чрезвычайной ситуации, продолжаются аварийно-восстановительные работы: уборка подвалов, откачка воды, дезинфекция.

К наводнению в Крыму привели обильные дожди. Местные реки вышли из берегов, сильнее всего затопило Ялту и Керчь, пострадала также Феодосия.

Запрет на купание в море и отдых на центральных пляжах продлен еще на неделю. Ранее «Крым.Реалии» сообщили об одном погибшем, 18 пострадавших от стихии и одном пропавшем без вести.