У Криму окупанти підрахували суму збитків після повені

Зареєстрований збиток після повені в окупованому Росією Криму склав понад 70 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті так званого «уряду регіону».

Окупаційна «влада» півострова склала 991 акт про збитки. За їхніми мірками, сума шкоди сягнула 201 мільйона рублів [понад 70 мільйонів гривень].

У повідомленні йдеться, що в наразі виплати отримала 941 особа на суму 22,8 мільйонів гривень.

У всіх «муніципалітетах», де був введений режим надзвичайної ситуації, тривають аварійно-відновлювальні роботи: прибирання підвалів, відкачування води, дезінфекція.

До повені в Криму призвели рясні дощі. Місцеві річки вийшли з берегів, найсильніше затопило Ялту та Керч, постраждала також Феодосія.

Заборона на купання у морі і відпочинок на центральних пляжах продовжена ще на тиждень. Раніше «Крим.Реаліі» повідомили про одного загиблого, 18 постраждалих від стихії та одну зниклу безвісти жінку.