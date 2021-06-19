У Ялті через потоп загинула одна людина, ще 18 — травмовані

На Кримському півострові в окупованій Росією Ялті через проливні дощі з берегів вийшла річка Водоспадна, утворивши потоп. Внаслідок цього 18 людей отримали травми, один чоловік загинув, одна жінка пропала безвісти.

Про це повідомляють «Крим.Реалії».

Серед постраждалих двоє людей потрапили до лікарні, ще одного прооперували. Тепер рятувальники шукають загублену безвісти жінку.

Загалом зливи підтопили 101 будинок, з 43 вже відкачали воду. Рятувальники евакуювали 608 людей, а пункти тимчасового розміщення прийняли 90 мешканців.

Станом на ранок 19 червня були знеструмлені 7 211 абонентів, від газопостачання відключили 235 абонентів. Водовідведення проводять у штатному режимі.